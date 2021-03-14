شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، فريقه ليفربول غدًا، في الدورى الإنجليزى، أمام ولفرهامبتون على أرض ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة 28 من عمر البريميرليج.

لايزال محمد صلاح يتصدر ترتيب الهدافين في الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفا، بفارق هدف وحيد عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وهارى كين لاعب فريق توتنهام.

ويخوض ليفربول الإنجليزى لقاء ولفرهامبتون عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، طامعًا في تصحيح مساره داخل البريميرليج عقب 4 هزائم متتالية، جعلته يمتلك 43 نقطة في المركز الثامن.

وعانى ليفربول كثيرا هذا الموسم على أنفيلد وخسر آخر ست مباريات متتالية بالبريميرليج به، الآن يخرج إلى الذئاب وعينه على ثلاث نقاط لإنقاذ موسمه السيئ جدا.

تحتل كتيبة يورجن كلوب حاليًا المركز الثامن برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أول المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا، المركز الرابع الذي يحتله تشيلسى، مع مباراة أزيد لكتيبة توماس توخيل.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من: أليسون بيكر- أندى روبرتسون- بن ديفيز- أوتشان كاباك- ألكسندر أرنولد-جورجينيو فاينالدوم- تياجو ألكنتارا- كيرتس جونز- ساديو مانى- محمد صلاح- ديوجو جوتا.