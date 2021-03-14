شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب ادارة الزمالك بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك مسؤولى اللجنة التي تدير النادي بضرورة الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وعدم التفريط في أي منهم تحت أي ظرف من الظروف خصوصاً وان الفريق يسعى للمنافسة على الفوز ببطولة الدورى الممتاز وكذلك بطولة دورى أبطال افريقيا.

من ناحية أخرى يعقد باتريس كارتيرون، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الإثنين للحديث عن مواجهة الترجى،ويقام المؤتمر الصحفى في الثامنة مساء يعقبه المؤتمر الصحفى لمعين الشعبانى المدير الفنى للترجى التونسى.

فيما يُعقد الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والترجى التونسى في السادسة مساء الغد ايضا لوضع الترتيبات النهائية للمباراة المقرر لها بعد غد الثلاثاء.