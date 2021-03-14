شكرا لقرائتكم خبر عن لأندية الصفوة وجوائزه تصل لـ20 مليون دولار.. موعد انطلاق دوري السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتربت الفكرة التي أقترحها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي «كاف»من أجل اختيار مجلس جديد يقود الكرة الأفريقية خلال السنوات الأربع المقبلة.

والتي أسفرت عن تولي باتريس موتسيبي رئاسة الاتحاد الأفريقي، بعدما اقترح «إنفانتينو» على موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقى الجديد، التكاتف مع الاتحادات الأهلية لإقامة بطولة تحت مسمى دوري السوبر الأفريقي، وهو ما تم مناقشته وتطوير الفكرة من جانب كاف، بعد نجاح موتسيبي.

ويتضمن دوري السوبر الأفريقي جوائز مالية تصل إلى 20 مليون دولار، وتشارك فيه أندية الصفوة في قارة أفريقيا، بحسب المقترح المطروح على طاولة كاف، لكن التحدي بالنسبة لـ«موتسيبي» هو الجدول الزمني للبطولة، في ظل انشغال الأندية بخوض منافسات دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وعلمت «المصري اليوم» أن دوري السوبر الأفريقي المزمع انطلاقه قريبا وتحديدا عقب نهاية بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، حتى لا يتعرض لاعبو الأندية والمنتخبات لضغط المباريات وفشل المسابقة مبكرا.

وكشف مصدر مقرب من الاتحاد الأفريقي أن دورى السوبر الأفريقي سيكون لصفوة الأندية الافريقية، وكان هناك شبه اجماع بين الاتحادات الأهلية التي ناقشت فكرة انظلاق المسابقة على أن يتم اختيار الأندية من خلال التصنيف السنوي لهذه الأندية على أن تشهد مشاركة من 4 إلى 6 أندية فقط سواء كانت بطولة مجمعة أو من خلال مباريات الذهاب والإياب على أن تكون مجموع جوائزها 20 مليون دولار تقسم حسب مراكز الأندية في نهاية البطولة.