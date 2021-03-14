شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكيلي» حكمًا لمباراة ريال مدريد أمام أتلانتا في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن حكم مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا، والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وكان ريال مدريد قد تغلب على أتالانتا بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب «جيويس» بمدينة بيرجامو الإيطالية، في 24 فبراير الماضي.

يذكر أن ريال مدريد يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية خاصة بعد الفوز الأخير الذي حققه على إلتشي بالدوري الإسباني واشتعال المنافسة على لقب الليجا مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم.