شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يعلن قائمة الترجي لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، عن قائمة فريقه المسافرة إلى القاهرة، لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
في حراسة المرمى: معز بن شريفية – فاروق بن مصطفى – محمد صديق دبشي – وسيم كاروي.
خط الدفاع: حمدي النقاز – محمد أمين المساكني – إلياس شتي – محمد أمين بن حميدة – حسين ربيع – عبد القادر بدران – محمد علي يعقوبي – خليل شمام.
خط الوسط: فوسيني كوليبالي – سيدريك جبو – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث – أنيس البدري – حمدو الهوني – علاء الدين مرزوقي – عبد الرحمن مزيان.
خط الهجوم: خالد عبد الباسط – طه ياسين الخنيسي – ويليام توجوي – نسيم بن خليفة.
يذكر أن الترجي يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين وتونجيت السنغالي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
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