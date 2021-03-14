شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يعلن قائمة الترجي لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، عن قائمة فريقه المسافرة إلى القاهرة، لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية – فاروق بن مصطفى – محمد صديق دبشي – وسيم كاروي.

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمد أمين المساكني – إلياس شتي – محمد أمين بن حميدة – حسين ربيع – عبد القادر بدران – محمد علي يعقوبي – خليل شمام.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي – سيدريك جبو – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بن غيث – أنيس البدري – حمدو الهوني – علاء الدين مرزوقي – عبد الرحمن مزيان.

خط الهجوم: خالد عبد الباسط – طه ياسين الخنيسي – ويليام توجوي – نسيم بن خليفة.

يذكر أن الترجي يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين وتونجيت السنغالي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.