شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة نومونجو، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي.

وشهدت القائمة غياب كل من الأوروجوياني دييجو رولان، عبدالله السعيد، عبدالله بكري، المهدي سليمان، لومالا عبده.

وتغادر بعثة بيراميدز في الثانية ظهر اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لإراحة جميع أفراد البعثة، على أن تصل في العاشرة والنصف مساء إلى دار السلام.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة.