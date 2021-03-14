شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة نومونجو، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الافريقية.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
في حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال.
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.
خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي.
وشهدت القائمة غياب كل من الأوروجوياني دييجو رولان، عبدالله السعيد، عبدالله بكري، المهدي سليمان، لومالا عبده.
وتغادر بعثة بيراميدز في الثانية ظهر اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لإراحة جميع أفراد البعثة، على أن تصل في العاشرة والنصف مساء إلى دار السلام.
يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة.
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