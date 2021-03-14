شكرا لقرائتكم خبر عن العامري فاروق يبحث مع عبد الحفيظ ترتيبات بعثة الأهلي في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الكونغو، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق؛ من أجل مناقشة وبحث الترتيبات اللازمة قبل مباراة فيتا كلوب.

وحرص العامري فاروق على الاطمئنان بنفسه على ترتيبات إقامة الفريق ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بمواجهة فيتا كلوب؛ بهدف توفير كل سُبل الراحة للفريق قبل المباراة.

ويحرص العامري فاروق على متابعة كل الإجراءات الخاصة بالتدريبات وتنقلات البعثة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام فيتا كلوب الكونغولي بعد غد الثلاثاء، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، ويخوض الفريق اليوم مرانه الأول على ملعب الشهداء الذي يستضيف المباراة.