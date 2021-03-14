شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكونغو يؤازر بعثة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يؤازر حمدي شعبان، سفير مصر بالكونغو، بعثة الأهلي، ويبذل مجهوداً كبيراً لتذليل أي عقبة تواجهها منذ وصولها إلى كينشاسا مساء أمس لخوض مباراة فيتا كلوب في دوري الأبطال.

وحرص السفير على التواجد في مطار ندجيلي لاستقبال البعثة التي ترأسها العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي.

وحرص السفير على مرافقة البعثة من المطار حتى وصولها إلى مقر الإقامة؛ بهدف تذليل أي عقبة تواجهها.

ورحّب السفير المصري في الكونغو بنائب رئيس الأهلي ورئيس بعثة الفريق، وعقد معه جلسة مطولة في مطار ندجيلي وأخرى في فندق الإقامة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي عصر بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.