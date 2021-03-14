شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية من موسيماني للاعبي الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد أول محاضرة للفريق في الكونغو في الواحدة من ظهر اليوم، الأحد، بتوقيت الكونغو، الثانية بتوقيت القاهرة؛ للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى فندق الإقامة في الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد رحلة شاقة، وعقب الوصول تناول اللاعبون وجبة العشاء قبل الخلود للنوم والراحة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي عصر بعد غد، الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي في رحلة الكونغو، كلاً من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.