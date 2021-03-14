شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب تونس يوضح سبب تجدد إصابة علي معلول ومدة غيابه عن الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الدكتور سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس لكرة القدم، آخر مستجدات إصابة علي معلول نجم النادي الأهلي المصري.

وقال الشملي في تصريحات تليفزيونية: «كرة القدم إصابتها كثيرة، وعلي معلول إن شاء الله يرجع للملعب خلال 3 أو 4 أسابيع من الآن».

وتابع: «إصابة علي معلول إصابة عضلية بدأت في مباراة بايرن ميونخ، وتجددت نتيجة الضغط وكثرة المباريات مما أدى إلى إرهاق اللاعب».

وعن تفضيل علي معلول العلاج في تونس قال: «أنا منسق مع أطباء الأندية المتواجد فيهم لاعبي المنتخب التونسي، وكل شيء متوفر للعلاج هنا أو في مصر، ولكني تواصلت معهم أن يكون العلاج في تونس لتكون العناية مكثفة أكثر وسط اللاعبين الآخرين في المنتخب التونسي».

واختتم حديثه:«علي معلول متواجد في قائمة النادي الأهلي لكأس إفريقيا وإن شاء الله الإصابة بسيطة ويرجع لمستواه عن قريب».

تسود حالة من الغموض حول أسباب تجدد إصابة على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى والتى أبعدته عن السفر مع بعثة الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب المقررة الثلاثاء القادم في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ما دفع لجنة التخطيط لفتح تحقيق مع الجهاز الطبى لمعرفة أسباب طول فترة علاج اللاعب وتجدد الإصابة .

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فإن لجنة التخطيط قررت فتح التحقيق ومطالبة الجهاز الطبى لجلسة خاصة عقب عودة البعثة من الكونغو للاستماع إلى كلام الدكتور أحمد أبوعبلة بشأن علاج معلول.

وغادر على معلول إلى تونس بعد تجدد إصابته في العضلة الخلفية، وغيابه لعدة أسابيع مقبلة.

وتخلف معلول عن السفر مع الأهلي لرحلة الكونغو لخوض لقاء فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا، بسبب تجدد إصابته في العضلة الخلفية، رغم غيابه منذ فبراير الماضي.

وسيتابع معلول حالته وآخر التطورات الخاصة بالإصابة مع طبيب منتخب تونس، خصوصا أنه مستدعى للانضمام لمنتخب بلاده، لكن الإصابة ستبعده عن المشاركة مع نسور قرطاج في مواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة.