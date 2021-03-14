شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تخضع لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة فيتا كلوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من خضوع الفريق لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وكانت بعثة الأهلي قد وصلت فندق الإقامة بالكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس بعد رحلة شاقة وبعد الوصول إلى الفندق تناول اللاعبون وجبة العشاء قبل الخلود للنوم والراحة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلى أول مران له فى الكونغو استعدادا لمباراة فيتا كلوب فى الثالثة من ظهر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة. وخلد لاعبو الأهلي للراحة فى فندق الإقامة بعد الوصول من رحلة الطيران الشاقة عبر الطائرة الخاصة من القاهرة للكونغو ثم من مطار ندجيلي إلى فندق الإقامة.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة الكونغو كلاً من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏