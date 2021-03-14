شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تخضع لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة فيتا كلوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من خضوع الفريق لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وكانت بعثة الأهلي قد وصلت فندق الإقامة بالكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس بعد رحلة شاقة وبعد الوصول إلى الفندق تناول اللاعبون وجبة العشاء قبل الخلود للنوم والراحة.
ومن المقرر أن يخوض الأهلى أول مران له فى الكونغو استعدادا لمباراة فيتا كلوب فى الثالثة من ظهر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة. وخلد لاعبو الأهلي للراحة فى فندق الإقامة بعد الوصول من رحلة الطيران الشاقة عبر الطائرة الخاصة من القاهرة للكونغو ثم من مطار ندجيلي إلى فندق الإقامة.
وتضم قائمة الأهلي في رحلة الكونغو كلاً من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.
مباراة الأهلى وفيتا كلوب هى الصدام الثامن بين المارد الأحمر وأندية الكونغو الديمقراطية، بعدما التقى معهم فى 7 مباريات سابقة حقق الأهلى الفوز فى ثلاث منها وانتهت مباراتان بالتعادل ومثلهما بالخسارة .
وسجل لاعبو الأهلى سبعة أهداف فى الشباك الكونغولية بينما تلقت شباك المارد الأحمر 6 أهداف، فيما خرج الأهلى بشباك نظيفة فى 3 لقاءات.