شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون وغزل المحلة فى مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الذى سيخوض به مباراة فريقه أمام غزل المحلة والمقرر لها الثالثة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

جاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حراسة المرمي : محمود أبو السعود

خط الدفاع : أمير عابد – محمد سمير – فاروق نور الدين – حسن الشامي

خط الوسط : وسيم النغموشي – يوسف الجوهري – عمر سافيولا – احمد داوودا

خط الهجوم : لويس ادوارد – هيثم الجويني

فيما أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة والذي جاء كالتالي :

عمرو شعبان – محمد فتح الله – هشام بلحة – خالد كساب – فتحي مبروك –يحيي حامد – احمد الشيخ – محمد حمدان – بسام ماهر – احمد عيد تمساح – احمد الندري

ويدخل ذئاب الجبل مباراة المقاولون وغزل المحلة بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة، فيما تعادل الفلاحين مع زعيم الثغر سلبياً في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 15 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

ويسعى عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لاستعادة نغمة الانتصارات بغية تعديل وضع ذئاب الجبل في جدول الدوري بخطة انتفاضة جديدة للفريق قبل إنطلاق مباريات الدور الثانى للمسابقة، ويواصل ثلاثي المقاولون العرب، محمد سالم، وخالد الحسيني وعبد الرحمن فاروق، غيابهم عن تدعيم صفوف الذئاب أمام الفلاحين بسبب الإصابة.

في المقابل شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، على لاعبيه ضرورة التركيز في مباراة اليوم ورفض أي محاولة للإستهانة بالمنافس رغم تراجعه في جدول المسابقة لضمان حصد النقاط الثلاث والتقدم في سباق مراكز المسابقة.