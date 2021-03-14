شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: زمالك كارتيرون قادر على هزيمة الترجى.. وكهربا ملتزم بالعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن فريق الزمالك قادر على إسقاط الترجى التونسى بدورى الأبطال الأفريقى، وقال وليد صلاح الدين فى برنامجه "الحريف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "زمالك كارتيرون يستطيع الفوز على الترجى التونسى، لازم الزمالك يكسب مباراتين ويتعادل مباراة عشان يكمل مشواره ويصعد للدور التالى من دورى الأبطال الأفريقي".

وأضاف وليد صلاح الدين، "الزمالك يحتاج مدير للكرة، ومش لازم يكون مدير الكرة قالب وشه ولا ماسك سيف، أى مدير ناجح لازم يكون محبوب ومش عصبى بالعكس يكون هادى جدا عشان يقدر يلم اللاعيبة ويحل كل المشاكل ويسهل مهمة الجهاز الفنى".

وعن الأهلى قال وليد صلاح الدين، "كهربا ملتزم بقرار إيقافه ويتدرب بشكل منفرد فى القاهرة، ومتقبل العقوبة، والفريق يستطيع الفوز أو حتى التعادل مع فيتا كلوب الكونغولى خارج ملعبه، موقف الأهلى أفضل نسبياً من موقف الزمالك، وفى النهاية نتمنى صعود قطبى الكرة المصرية".

ويمثل غياب محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، عن المباراة أزمة أخرى لموسيمانى، لاسيما أنه قرر إيقاف اللاعب لمدة شهر مع تغريمه مائتى ألف جنيه بسبب الاعتراض فى مباراة طلائع الجيش، ليتأثر الخط الهجومى بغياب كهربا، لاسيما أنه هداف الفريق على صعيد كل البطولات التى يشارك فيها برصيد ستة أهداف.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى من دور المجموعات ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد بالجولة الثانية قبل أن يتعادل على ملعبه مع فيتا كلوب الكونغولى بهدفين لكل فريق بالجولة الثالثة والأخيرة .

ويخوض الأهلى 3 مواجهات أخيرة فى دور المجموعات، حيث يخرج لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو، ثم يلتقى المريخ السودانى فى السودان، ويعود أخيراً إلى القاهرة لمواجهة سيمبا التنزانى.