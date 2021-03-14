شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني، استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق نامونجو التنزانى المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد تنزانيا الوطنى فى العاصمة دار السلام، فى إطار منافسات الجولة الثاثنة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة فريق بيراميدز إلى تنزانيا فى الثانية ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادى السماوى من أجل تسهيل الرحلة على اللاعبين وعدم تعرضهم للإجهاد خاصة أن السفر من القاهرة إلى تنزانيا سيستغرق وقتًا طويلاً الأمر الذى قد يؤدى لإجهاد للاعبين وعدم قدرتهم على خوض المباراة بشكل جيد وتحقيق النتيجة المطلوبة.

كما حدد الجهاز الفنى بقيادة أروابارينا برنامج الفريق فور وصول تنزانيا، خاصة أن البعثة ستصل قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة، الأمر الذى سيسمح بخوض تدريب جماعى قبل التدريب الختامى الذى سيقام على ملعب المباراة يوم الثلاثاء.