شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى الشحات غير مقتنع بمدرب حراس المنتخب ويؤكد: الشناوى رقم 1ومعرفش مين 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إكرامى الشحات، نجم الأهلى الأسبق، أنه غير مقتنع بمدرب حراس مرمى منتخب مصر فى الوقت الحالي، وبالتالى اختياراته المقبلة لحراس المنتخب لن تقنعه، وقال إكرامى الشحات فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحريف مع وليد صلاح الدين عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "شريف إكرامى ماشى بخطى ثابتة مع بيراميدز، ولا أتحدث معه فى الكرة، فقط نتحدث عن الأهداف التى تسكن شباكه وعن الأخطاء التى تحدث فى المباريات".

وعن ترشيحه للحراس المنتظر تواجدهم فى معسكر الفراعنة المقبل قال إكرامى الشحات، "مش هقدر اتكلم عشان مش مقتنع بالموجودين فى منتخب مصر، وبالتالى مش هقتنع باختياراتهم، محمد الشناوى ماشى كويس مع الأهلى وهو الوحيد اللى يقدر يحجز مكان أساسى فى المنتخب، وبعد كده مقدرش أحدد مين رقم 2".

وحدد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر 19 مارس الجارى موعداً لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وفضل الجهاز الفنى الانتظار لحين انتهاء أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز من خوض جولاتهم بالبطولات الافريقية، على أن يعلن أسماء اللاعبين المختارين بعدها .

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى ) ،ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى )، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليونانى ) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).