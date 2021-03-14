شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب منتخب المصارعة ومدربين بفيروس كورونا فى المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حسام مصطفى ومحمد إبراهيم زقلط، مدربا منتخب المصارعة، بالإضافة إلى عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب بفيروس كورونا، خلال وجودهم فى المجر لإقامة معسكر خارجى، فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية.

وخضع اللاعب والمدربان لإجراء المسحة، والتى جاءت إيجابية، وتم عزلهم فى أحد الفنادق بالمجر، ويتلقون العلاج فى الفندق، لحين تحول المسحة إلى سلبية .

بعثة المصارعة قد عادت إلى القاهرة خلال الساعات الماضية دون اللاعب والمدربين، بعدما أقامت معسكرا فى المجر فى إطار الاستعداد للأولمبياد.

وتخلل معسكر المجر سفر الثلاثى سمر حمزة ومحمد إبراهيم كيشو، وعبد اللطيف منيع فى بطولة إيطاليا الدولية، وحقق خلالها سمر وعبد اللطيف الميدالية البرونزية والمركز الثانى، بينما احتل كيشو المركز السادس فى البطولة.

ويٌعد عبد اللطيف منيع من المرشحين بقوة للتأهل الى اولمبياد طوكيو فى ظل تدربه تحت القيادة الفنية للدكتور أشرف حافظ، صانع الأبطال.