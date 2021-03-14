شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار قارون وبنى سويف يؤهل الشمس وسموحة لدور الـ16 بكأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تأهل فريقى الشمس وسموحة مباشرة إلى دور الـ 16 فى مسابقة كأس مصر للرجال، فى ظل اعتذار فريقى قارون وبنى سويف على التوالى عن مواجهات دور الـ 32 والتى كان من المقرر إقامتها الأربعاء المقبل .

كما تأهل أيضا إلى دور الـ 16 فريق النادى الأهلى فى ظل اعتذار الحوار عن مواجهة دور الـ 32 المحدد لها الخميس.

وبعد اعتذار الحوار وقارون وبنى سويف، يشهد دور الـ 32 بكأس مصر لكرة اليد المقرر إقامته على مدار يومى الأربعاء والخميس المقبلين مواجهات بين كل من، أصحاب الجياد مع طما والطيران مع العبور والجزيرة مع بنها والزهور مع الداخلية وطلائع الجيش مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الترسانة والأولمبى مع مركز شباب استاد المنصورة وأسيوط مع اتحاد الشرطة

فيما أهلت القرعة مباشرة فرق كل من، الزمالك وممثل قنا والمعادى والبنك الأهلى .

أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين بتعديل توقيت وصالات الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، والمحدد لها يوم 19 مارس الجارى، فى ظل عدم إقامة اللقاءات فى صالة حسن مصطفى واستاد القاهرة كما كان معلنًا من قبل.

ويقام لقاء الزمالك والزهور بهذه الجولة من دورى المحترفين فى الرابعة عصرا على صالة الأول وطلائع الجيش مع هليوبوليس فى نفس الموعد على صالة جهاز الرياضة العسكرى والأهلى مع الطيران فى السادسة مساء على صالة القلعة الحمراء وسبورتنج مع الأوليمبى فى نفس التوقيت على صالة الأول.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبى برصيد 15.5 نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.