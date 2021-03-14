شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحصد برونزية الكاراتيه فى البريميرليج بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج محمد رمضان، لاعب منتخب الكاراتيه، بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بمنافسات بطولة البريميرليج، التى تقام بتركيا، بعد تغلبه على اللاعب التركى بنتيجة 4/5، ليضيف ميدالية جديدة لمصر فى البطولة، بعدما توجت منذ قليل ريم سلامة لاعبة المنتخب بالبرونزية أيضا بوزن 50 كجم .

ومن المنتظر أن يحقق كل من فريال أشرف لاعبة المنتخب، وفريق الرجال كاتا ميداليتين أخريين، حيث تنافس فريال على المركز الأول فى البطولة، وكذلك يلتقى منتخب الكاتا مع نظيره التركى بعد قليل على المركز الأول والثانى، ليضمنا لمصر ميداليتين، سواء فضة أو ذهب .

ويرافق بعثة الكاراتيه فى تركيا كل من صالح عبد القادر رئيسا للبعثة، وأشرف أحمد إداريا، وأحمد الصاوى طبيبا، بينما عماد السرسى وهيثم فاروق حكمان، وعلى مستوى المدربين هانى قشطة، هانى محمود، ومحمد عبد الرحمن .

وكان منتخب الكاراتيه قد خاض تدريبه فور الوصول الى تركيا، تحت اشراف الجهاز الفنى، حيث قاد محمد عبد الرحمن تاتو تدريبات منتخب الرجال، بينما قاد هانى قشطة تدريبات البنات .