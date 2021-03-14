شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد دييجو رولان وضم 22 لاعبًا لقائمة بيراميدز فى رحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادي بيراميدز، قائمته لمواجهة فريق نومونجو التنزانى فى إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو التنزاني فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل باستاد تنزانيا الوطني فى ثاني جولات دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

وشهدت القائمة استبعاد المهاجم الدولى الأوروجويانى دييجو رولان، كما غاب محمود وادى الذى تعرض لإصابة بكسر وشرخ فى ضلعين خلال مواجهة نكانا الزامبى.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي

وتغادر بعثة بيراميدز في الثانية ظهر اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لإراحة جميع أفراد البعثة، على أن تصل في العاشرة والنصف مساء إلى دار السلام.