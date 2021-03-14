شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج بيراميدز فى تنزانيا قبل مواهة ناموجو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني، للسفر إلى تنزانيا، فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق نامونجو التنزانى فى المباراة المقرر لها الثالثة عصر الأربعاء المقبل، على ستاد تنزانيا الوطنى فى العاصمة دار السلام، فى إطار منافسات الجولة الثاثنة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن بيراميدز حقق الفوز فى أول مباراة أمام نكانا الزامبى بنتيجة 3 / 0 ليحصد أول ثلاث نقاط فى مشواره نحو اللقب الأفريقي.

وحدد الجهاز الفنى والإدارى لبيراميدز البرنامج الذى سيتم اتباعه منذ لحظة السفر من القاهرة حتى العودة مرة أخرى عقب مواجهة الفريق التنزانى، حيث جاء البرنامج كالتالى..

تغادر بعثة فريق بيراميدز مطار القاهرة فى الثانية ظهر اليوم، الأحد، على متن طائرة خاصة وفرتها الإدارة لتذليل كافة العقبات أمام الفريق خلال مشواره بالكونفدرالية.

تهبط الطائرة "ترانزيت" لمدة ساعة فى مطار نيروبى بكينيا، وتستغرق الرحلة ما يقرب من 6 ساعات ونصف، ومن المقرر أن تقيم البعثة فى فندق بدار السلام عاصمة تنزانيا.

ويخوض بيراميدز أول تدريباته يوم الاثنين على الملعب الفرعى لاستاد تنزانيا الوطنى، على أن يخوض التدريب الرئيسى على ملعب المباراة يوم الثلاثاء، وستكون عودة البعثة عقب انتهاء مواجهة نامونجو مباشرة.

وكان الاتحاد الأفريقى كاف عن تعيين طاقم حكام بقيادة الحكم محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.