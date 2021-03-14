شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطالب اتحاد الكرة بإرسال "جدول الأعمال" قبل اجتماع الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت أندية الدورى الممتاز لكرة القدم اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ببنود واضحة قبل الاجتماع المقبل والمقرر له بعد غد الأربعاء، حتى تستطيع مجالس إدارات الأندية مناقشة هذه البنود واتخاذ قرار بشأنها قبل الاجتماع باتحاد الكرة.

وطالب محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، وعبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبى تحديدا اللجنة التي تدير الجبلاية، بإرسال خطابات إلى الأندية تتضمن جدول أعمال الاجتماع والبنود التي سيتم مناقشتها حتى تستطيع الأندية التجهيز للاجتماع ووضع تصورات بشأن الاجتماع، بدلا من فرض قرارات اتحاد الكرة على الأندية.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الأول لاجتماع في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، لتبادل الرأى حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية والتي ظهر على آداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بإلإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية.

وقال اتحاد الكرة في بيان له، "الاتحاد المصرى إذ يدعو الأندية لهذا الاجتماع يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار في ظل موسم أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري".

و"نظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية ، فإن ذلك كله يضعنا أمام مسئولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها".