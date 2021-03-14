شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان يعتذر لجماهير أسوان بعد خماسية سموحة ويتعهد بأداء أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمر رضوان، حارس مرمى أسوان ومنتخب مصر الأولمبي، رسالة اعتذار لجماهير أسوان، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب فى المباراة الأخيرة أمام سموحة بخماسية نظيفة، خلال الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين على استاد الأسكندرية مساء الجمعة الماضى.

وكتب عمر رضوان عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "إلى جمهور بلدي أسوان العظيم والحبيب اعتبروها مباراة للنسيان والفريق كله رجالة وإن شاء الله هنكون على قدر المسئولية وقدر تشجيعكم وحبكم لينا الفترة القادمة".



عمر رضوان

من جهته، جدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب بخماسية نظيفة خلال مباراة سموحة.

وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب كان أمراً طبيعياً بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق أمس.

وشدد أمين على أن الفترة المقبلة ستشهد إعداداً مخالفا للفريق خاصة أن المباريات المقبلة في الدور الثاني ستحسم صراع البقاء في مسابقة الدوري العام.

من جهته، وافق الجهاز الفني لأسوان بقيادة علاء عبد العال على العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أحمد سليمان، على اللاعبين، طبقا للائحة الفريق، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب بعد الإخفاقات المتتالية لأبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 21 هدفا.