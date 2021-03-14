علاء إبراهيم: مدرب الفيوم شتمنا بألفاط بذيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف علاء إبراهيم، المدير الفني للشرقية للدخان، كواليس الاشتباكات التي وقعت خلال مباراة فريقه أمام الفيوم أمس السبت في دوري الدرجة الثانية.

وشهدت مباراة الشرقية للدخان والفيوم اشتباكات قوية بين لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية بعد نهاية اللقاء بفوز فريق علاء إبراهيم (1-0).

وقال إبراهيم، في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "أحمد تمساح مهاجم فريقي لم يتعرض للإصابة، ولم يقم فريق الفيوم بإخراج الكرة كما يتردد، بل أن لاعب من الفريق هو الذي أخطأ في التمرير".

وأضاف: "بعد ضربة جزاء التي تم احتسابها للفيوم، قام المدير الفني للفريق بتوجيه سباب لنا بألفاط بذيئة، وقرر حكم المباراة بطرده، وإذا كان المدرب بهذا الشكل فلن يستطيع التحكم في لاعبيه".

وأتم نجم الأهلي السابق قائلا: "كيف لفريق بحجم الفيوم يسند القيادة الفنية لمدرب سنه صغير يقوم بتصرفات تسيء للمحافظة ومجلس الإدارة؟".