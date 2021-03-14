طبيب تونس: لهذه الأسباب تجددت إصابة معلول.. ويحتاج من 3 لـ4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سهيل الشملي طبيب منتخب تونس، إن الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، يعاني من إصابة عضلية وتحتاج من 3 لـ4 أسابيع.

وكان معلول قد عانى من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة بايرن ميونخ الألماني في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتبين فيما بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ليقرر السفر إلى تونس واستكمال علاجه هناك.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال الشملي: "معلول عانى من إصابة عضلية خلال مباراة بايرن ميونخ. غيابه طال لأن الإصابة كانت كبيرة بعض الشيء وسيعود للمشاركة في المباريات خلال 3 لـ4 أسابيع".

وتابع: "تجددت إصابة معلول بسبب التعجل في عودته، الإصابة لم تعد كبيرة لكن يجب أن تأخذ حقها في التعافي".

وعن قرار استكمال علاجه في تونس، قال الشملي: "نقوم بالتنسيق مع الأجهزة الطبية في كل الأندية التي تضم لاعبين تونسيين. كانت رغبتنا هي أن نكسب الوقت. معلول متواجد في قائمة المنتخب، لن نعول عليه في مباراتي تونس المقبلتين ضد ليبيا وغينيا الاستوائية في تصفيات الكان".

وأتم: "كل شيء موجود في مصر، نحن على تواصل مستمر مع طبيب النادي الأهلي، وتم الاتفاق على أن يستكمل علاجه في تونس".