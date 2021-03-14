سفير مصر بالكونغو قبل مباراة الأهلي وفيتا: درجة الحرارة تصل إلى 35

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حمدي شعبان السفير المصري في الكونغو، أن الطقس حاليًا في كينشاسا يشهد ارتفاعا في درجة الحرارة التي تصل لـ35 درجة مئوية.

ويستعد الأهلي ليحل ضيفًا على فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال شعبان: "درجة الحرارة في الكونغو مرتفع للغاية، تلك الفترة هلي أكثر فترة ارتفاعا في درجة الحرارة بالكونغو".

وتابع: "درجة الحرارة تتراوح بين 32 إلى 35 درجة، لكن الطقس متقلب ونتمنى يوم المباراة أن يصبح الجو معتدلا".

وعن الحضور الجماهيري، قال: "لن يسمح بتواجد أكثر من 3000 آلاف فرد في المباراة شامل اللاعبين والأجهزة الفنية".

جدير بالذكر أن الأهلي وفيتا كلوب يتقاسمان المركز الثاني بجدول المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتصدر سيمبا التنزاني جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، ويتذيل المريخ السوداني الترتيب برصيد نقطة واحدة.