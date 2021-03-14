"استقيموا يرحمكم الله".. أحمد الطيب يعلق على موجة غضب جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رد المعلق المصري أحمد الطيب على موجة غضب جماهير الأهلي بعد إعلان رفضها تعليقه على المباراة التي ستجمع بين الفريق الأحمر وفيتا كلوب الكونجولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وكانت جماهير الأهلي أطلقت هاشتاج خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإبداء احتجاجها من مُعلق مباراة فيتا كلوب بعد إسنادها إلى أحمد الطيب.

وكتب الطيب في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد: "استقيموا يرحمكم الله".

ونشر معلق "بي إن سبورتس" صورة جاء فيها عبارة: "لا تستعجل في حكمك، فما تراه معوجا إذا ركزت عليه ستجده مستقيم".

وكان محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، استنكر اختيار مُعلق وصفه بـ "المتعصب" للتعليق على مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا، بعد توليه التعليق على مواجهة سيمبا التنزاني بالجولة الثانية.

ودوّن الجارحي عبر "فيسبوك" أمس السبت: "استفزاز غير منطقي مهنيًا وغير مقبول جماهيريًا أن يتم اختيار معلق متعصب في تعليقه ضد النادي الأهلي لمباراة إفريقية يخوضها الفريق".

وأكد: "يتكرر الأمر وكأنه مقصود.. هل هذا منطق مهني لشبكة قنوات كبرى! الأمر يحتاج لإعادة نظر وبشكل عاجل".