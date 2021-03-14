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الجماهير الإماراتية ترجح رحيل محمد صلاح عن ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (د ب أ):

أظهر استطلاع رأي في الإمارات اليوم الأحد أن أغلب الجماهير ترى أنه من الأفضل للنجم المصري محمد صلاح الرحيل عن نادي حامل لقب الممتاز.

وجاء الاستطلاع في وقت تزايدت فيه التكهنات حول مستقبل صلاح في إنجلترا وإمكانية تحوله إلى أو عودته للدوري الإيطالي.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم، عبر 56% من المشاركين عن رغبتهم في رحيل صلاح عن ليفربول.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي جرى عبر الموقع الالكتروني للصحيفة الإماراتية رأى 52% ضرورة رحيله عن ليفربول مقابل تمسك 48% باستمراره.

أما في نتائج استطلاع شبكة "تويتر" لصحيفة "البيان" رأى 60% أنه من الأفضل لصلاح الاستمرار في ليفربول مقابل 40% اختلفوا معهم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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