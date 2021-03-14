شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» عقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في السادسة مساء غد الإثنين، لوضع الترتيبات النهائية للمباراة المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

ويمثل الزمالك في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، وبحضور مندوب من فريق الترجي التونسي، مع مراقب المباراة، للاتفاق على تفاصيل المباراة وأطقم الفريقين.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

قال أسامة نبيه، المدرب العام لنادي الزمالك، إن الفريق قارد على الفوز على فريق الترجي التونسي خلال لقاء الثلاثاء المقبل، وتصحيح المسار الأفريقي خلال الجولات الثالث المقبلة، سواء لقاء مولودية الجزائر أو تونجيث.

وأضاف نبيه، خلال تصريحاته المتلفزة مساء الاثنين: كارتيرون مدرب قادر على تصحيح الأوضاع داخل الفريق، خاصة أنه يمتلك طموحا كبيرا ويعلم جيدا ملابسات الكرة الأفريقية، فنحن كفريق نمتلك أفضل جيل في تاريخ الزمالك.

وأكد أن لاعبي الزمالك متحمسون لتجاوز الصعاب خاصة عقبة الترجي التي تعد هي عنق الزجاجة في مشوار دوري أبطال أفريقيا.