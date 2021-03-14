شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل للدور الـ16 من بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت نور الشربيني بطلة المنتخب المصري للإسكواش والمصنفة الأولى عالميًا، على نظيرتها الأمريكية سابرينا صبحي، بثلاثة أشواط لا شيء، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش.

وجاءت نتيجة الأشواط لصالح الفراشة المصرية كالتالي: (11-7) و(11-4) و(11-5).

وبالتالي صعدت نور الشربيني إلى الدور الـ16 من البطولة، ومن المقرر أن تلتقي بالبلجيكية «تيني جيليس» في المباراة القادمة.

وتقام البطولة في الفترة من 12 وحتى 18 من شهر مارس الحالي، بمشاركة 48 لاعبة من المصنفات عالميًا.

يذكر أن نور الشربيني حافظت على صدارة التصنيف العالمي للشهر الخامس على التوالي، بينما تحتل نوران جوهر المركز الثاني، وتأتي نور الطيب في المركز الرابع، وهانيا الحمامي في المركز الخامس.