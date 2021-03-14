شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي تدريباته التي تقام في إطار الاستعداد لمواجهة نظيره طلائع الجيش والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخاض الإسماعيلي مرانه مساء أمس، على ملعبه في مدينة الإسماعيلية حيث بدأ المران بمحاضرة قصيرة طالب فيها دراجان يوفيتش المدير الفنى لاعبيه ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة، ثم أدى الفريق بعض الوحدات البدنية تحت قيادة المدرب جيفاد مخطط أحمال الفريق.

وانتهى المران بتقسيمة مصغرة شدد فيها الجهاز الفنى على الاستمرار في نقل الكرة وعدم الاعتماد على الكرات الطويلة مع بعض التعليمات للظهيرين الأيمن والأيسر بضرورة إتقان العرضيات.

عزل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور محمد طه مهنا، اللاعب الأنجولي آري بابل نجم الفريق، وأبعده عن المران بعد تعرضه لنزلة برد حادة.

وفضل الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي إراحة بابل وعزله في مقر إقامته، لحين إجراء مسحة طبية عاجلة، مساء السبت، لحسم إصابته بفيروس كورونا من عدمها.

ومن المقرر أن يخضع الفريق الأصفر لمسحة طبية، قبل لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأعلن الإسماعيلي خلال الساعات الماضية جاهزية الثنائي العائد من الإصابة عبدالرحمن مجدي وعبدالله جمعة لاعبى الفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط. في حين أعلن الإسماعيلي تعيين أشرف خضر مدرباً عاماً مع البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني.