شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل للدور الثاني من بطولة مونتيري المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت بطلة التنس المصرية ميار شريف على المكسيكية مارسيلا زاكارياتس، ضمن منافسات بطولة مونتيري المفتوحة للتنس بالمكسيك.

واستطاعت ميار شريف المصنفة 116 عالميُا، الفوز على نظيرتها المصنفة 206 عالميُا، بمجموعتين لا شيء، وجاءت نتيجة المباراة كالتالي (6-3) و(7-3)، وبالتالي استطاعت ميار التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات البطولة.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الدور الرئيسي للبطولة من 15 إلى 21 من شهر مارس الحالي، بمشاركة 32 لاعبة، ويصل مجموع الجوائز إلى 235,238 دولار أمريكي.

يذكر أن ميار شريف هي أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات «الجراند سلام» الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس شهر أكتوبر الماضي، كما أنها حجزت مقعدها في أولمبياد طوكيو 2021، وهي أول مصرية تشارك في دورة الألعاب الأوليمبية في رياضة التنس الأرضي.