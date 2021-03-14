شكرا لقرائتكم خبر عن «حمزة» يدير مباراة المقاولون العرب ضد غزل المحلة في الدوري المصري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة المصري طاقم التحكيم المكلف بإدارة لقاء المقاولون العرب أمام غزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين عصر اليوم الأحد، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدير المباراة الحكم سعيد حمزة ويعاونه أحمد شاهين ومحمد عبدالقادر، ومحمد مجدي حكما رابعا، وحكم الفيديو صبحي العمراوي ويساعده حسني سلطان.

يدخل فريق المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة جمعها من لعب 15 مباراة فاز في 4، وتعادل في 3، وهُزم في 8.

ويبحث المقاولون اليوم الأحد عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة للتقدم خطوة للأمام في جدول الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد البداية غير الجيدة للفريق وتحقيق نتائج متذبذبة.

بينما يدخل فريق نادي غزل المحلة لقاء اليوم واضعًا عينه على حصد النقاط الثلاث لمواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم بجدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل غزل المحلة المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة فاز في 4، وتعادل في 7، وخسر 4.

ويطمح الكابتن خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة على حساب المقاولون العرب للقفز نحو مركز متقدم بجدول الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.