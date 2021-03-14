شكرا لقرائتكم خبر عن شيفيلد يونايتد يتخلى عن مدربه بالتراضي وبول بديلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت، تخليه عن خدمات مدربه كريس وايلدر بالتراضي عشية مباراته مع مضيفه ليستر سيتي في المرحلة الثامنة والعشرين. وقال النادي في بيان «مجلس الإدارة وكريس وايلدر الذي قاد الفريق إلى أكثر من 100 فوز في ما يقرب من 5 مواسم في برامال لاين، اتخذا القرار بعد مناقشته». وقاد وايلدر شيفيلد يونايتد في 227 مباراة، حقق خلالها الفوز في 106 مقابل 44 تعادلاً و77 خسارة بينها، بما في ذلك 22 خسارة في 28 مرحلة هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد 14 نقطة بفارق 12 نقطة عن أول المراكز في الدوري الممتاز قبل عشر مراحل من نهاية الموسم. كما قرر النادي تعيين المدرب بول هيكنبوتوم حتى نهاية الموسم ويساعده كل من مدرب بورنموث السابق جيسون تيندل وآلان نيل، وذلك حسبما ذكر في حسابه على تويتر.