شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل شعار مواجهات المقاولون وغزل المحلة بعد 21 مباراة قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويستضيف المقاولون العرب فى الثالثة عصراً نظيره غزل المحلة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين.

ماذا فعل المقاولون العرب وغزل المحلة فى آخر ظهور بالدوري؟

ويدخل ذئاب الجبل اللقاء بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة، فيما تعادل الفلاحين مع زعيم الثغر سلبياً فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام.

يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 15 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

ترتيب المقاولون العرب وغزل المحلة بجدول الدوري

تاريخ مواجهات المقاولون العرب وغزل المحلة

التقى المقاولون العرب مع غزل المحلة فى 21 مباراة قبل صدام اليوم فاز ذئاب الجبل فى 6 لقاءات وفاز الفلاحين فى مثلها، وانتهت 9 مباريات بالتعادل بين الفريقين، وانتهت آخر مواجهة فى 8 أكتوبر 2018 بفوز المقاولون العرب بهدفين دون رد وكانت ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر.



سعيد حمزة حكما لمباراة المقاولون والمحلة سعيد حمزة حكما لمباراة المقاولون والمحلة وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة إلى الحكم سعيد حمزةويعاونه كل من: أحمد شاهين ومحمد عبد القادر مساعدين، ومحمد مجدي حكم رابع، وصبحي العمراوي حكم فيديو، وحسني سلطان حكم مساعد فيديو.

ويسعى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاستعادة نغمة الانتصارات لتعديل وضع ذئاب الجبل في جدول الدوري بخطة انتفاضة جديدة للفريق قبل إنطلاق مباريات الدور الثانى للمسابقة، ويواصل ثلاثي المقاولون العرب، محمد سالم، وخالد الحسيني وعبد الرحمن فاروق، غيابهم عن تدعيم صفوف الذئاب أمام الفلاحين بسبب الإصابة.

من جهته أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أهمية مباراة فريقه ضد غزل المحلة المرتقبة بالدورى العام،وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مباراة غزل المحلة بلا شك مهمة للغاية، خاصة فى ظل رغبة الفريق فى تحسين وضعه بجدول مسابقة الدورى العام، وسنعتبر اللقاء مثل مباريات الكؤوس لا بديل فيه عن الثلاث نقاط. وأضاف عضو مجلس المقاولون، غزل المحلة يقدم مستوى ثابتا وأداءً مميزاً منذ بداية الموسم، ولكننا لدينا حوافز كبيرة للفوز ونثق فى اللاعبين والجهاز الفنى على الخروج من الوضع الحالى إلى مركز أفضل بالمسابقة. وعقد المهندس محمد عادل فتحي جلسة تحفيزية مع لاعبى المقاولون والجهاز الفني، طالبهم خلالها بالعمل الجاد خلال المباريات المتبقية بالدورى واستعادة هوية الفريق.

النحاس يبحث عن استعادة الانتصارات فى غياب ثلاثى المقاولون العرب

خالد عيد يرفض الاستهانة بالمنافس لحصد النقاط الثلاث

وفى المقابل، شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة على لاعبيه ضرورة التركيز فى مباراة اليوم ورفض أى محاولة للإستهانة بالمنافس رغم تراجعه في جدول المسابقة لضمان حصد النقاط الثلاث والتقدم في سباق مراكز المسابقة.

ويواصل الثنائى هانى عادل ومحمد سامى لاعبا فريق غزل المحلة الغياب عن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، بسبب الإصابة.