شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب مرتين على ملعب مباراة فيتا كلوب.. وجلسة لموسيمانى مع معاونيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرتين على ملعب مباراة فيتا كلوب الكونغولى، قبل مباراة الفريقين بعد غد بدورى أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يتدرب الأهلى اليوم وغداً على ملعب "الشهداء" فى مدينة كينشاسا، حسب لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".
وتمنح لوائح الكاف الفريق الضيف الحق فى التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضية الملعب نجيل صناعي.
ويلتقى الأهلى مع فيتا كلوب الكونغولى عصر بعد غد، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
فيما عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات الماضية فى فندق الإقامة بالكونغو من أجل التجهيز لمباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.
وناقش المدير الفنى مع معاونيه ترتيبات اليومين المقبلين وعدة أمور خاصة بالتدريبات والاستعداد الأمثل للمباراة القوية التى ستقام عصر الثلاثاء بملعب الشهداء فى الكونغو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالمجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا.
مباراة الأهلى وفيتا كلوب هى الصدام الثامن بين المارد الأحمر وأندية الكونغو الديمقراطية، بعدما التقى معهم فى 7 مباريات سابقة حقق الأهلى الفوز فى ثلاثة منها وانتهت مباراتان بالتعادل ومثلهما بالخسارة .
وسجل لاعبو الأهلى سبعة أهداف فى الشباك الكونغولية بينما تلقت شباك المارد الأحمر 6 أهداف، فيما خرج الأهلى بشباك نظيفة فى 3 لقاءات.
وتضم قائمة الأهلي فى رحلة الكونغو، كلاً من : محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.