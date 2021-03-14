شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب مرتين على ملعب مباراة فيتا كلوب.. وجلسة لموسيمانى مع معاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرتين على ملعب مباراة فيتا كلوب الكونغولى، قبل مباراة الفريقين بعد غد بدورى أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يتدرب الأهلى اليوم وغداً على ملعب "الشهداء" فى مدينة كينشاسا، حسب لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وتمنح لوائح الكاف الفريق الضيف الحق فى التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضية الملعب نجيل صناعي.

ويلتقى الأهلى مع فيتا كلوب الكونغولى عصر بعد غد، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فيما عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات الماضية فى فندق الإقامة بالكونغو من أجل التجهيز لمباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

وناقش المدير الفنى مع معاونيه ترتيبات اليومين المقبلين وعدة أمور خاصة بالتدريبات والاستعداد الأمثل للمباراة القوية التى ستقام عصر الثلاثاء بملعب الشهداء فى الكونغو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالمجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلى وفيتا كلوب هى الصدام الثامن بين المارد الأحمر وأندية الكونغو الديمقراطية، بعدما التقى معهم فى 7 مباريات سابقة حقق الأهلى الفوز فى ثلاثة منها وانتهت مباراتان بالتعادل ومثلهما بالخسارة .

وسجل لاعبو الأهلى سبعة أهداف فى الشباك الكونغولية بينما تلقت شباك المارد الأحمر 6 أهداف، فيما خرج الأهلى بشباك نظيفة فى 3 لقاءات.

وتضم قائمة الأهلي فى رحلة الكونغو، كلاً من : محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏