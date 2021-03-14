شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يتراجع عن ضم إمام عاشور للمنتخب بالمعسكر المقبل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، عن استدعاء إمام عاشور لاعب الزمالك للمعسكر المقبل لعدم ثبات مستواه، رغم أنه كان ضمن القائمة المبدئية التى ضمت 50 لاعبا، بينما مازالت هناك حالة من الانقسام داخل الجهاز بسبب ضم يوسف أوباما للمنتخب خاصة أنه انضمامه سيكون على حساب عبد الله السعيد أو محمد مجدى قفشة.

وينوى الجهاز الفنى تقليص الوجوه الجديدة فى المعسكر المقبل لأقصى درجة، خاصة أنه سيضم 26 لاعبا لرحلة كينيا، لذا سيكتفى بلاعب أو اثنين من الوجوه الجديدة على أقصى تقدير.

واستقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على يوم 19 مارس الجارى موعداً لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و 29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى )، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى )، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليونانى ) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلى نيروبى يوم 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجارى بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية فى البطولات.