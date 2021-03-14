شكرا لقرائتكم خبر عن موعد التدريب الأول للأهلى فى الكونغو استعدادا للقاء فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد أول محاضرة للفريق في الكونغو في الواحدة من ظهر اليوم الأحد، بتوقيت الكونغو، الثانية بتوقيت القاهرة، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب.
ومن المقرر أن يخوض الفريق أول مران له في الكونغو إستعدادا لمباراة فيتا كلوب فى الثالثة من ظهر اليوم ، الأحد، بتوقيت القاهرة .
وخلد لاعبو الأهلي للراحة في فندق الإقامة بعد الوصول من رحلة الطيران الشاقة عبر الطائرة الخاصة من القاهرة للكونغو ثم من مطار ندجيلي إلى فندق الإقامة.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي عصر بعد غد ، الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وتضم قائمة الأهلي في رحلة الكونغو ، كلاً من : محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.