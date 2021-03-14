شكرا لقرائتكم خبر عن موعد التدريب الأول للأهلى فى الكونغو استعدادا للقاء فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد أول محاضرة للفريق في الكونغو في الواحدة من ظهر اليوم الأحد، بتوقيت الكونغو، الثانية بتوقيت القاهرة، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت فندق الإقامة في الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد رحلة شاقة وبعد الوصول إلى الفندق تناول اللاعبين وجبة العشاء قبل الخلود للنوم والراحة .

ومن المقرر أن يخوض الفريق أول مران له في الكونغو إستعدادا لمباراة فيتا كلوب فى الثالثة من ظهر اليوم ، الأحد، بتوقيت القاهرة .

وخلد لاعبو الأهلي للراحة في فندق الإقامة بعد الوصول من رحلة الطيران الشاقة عبر الطائرة الخاصة من القاهرة للكونغو ثم من مطار ندجيلي إلى فندق الإقامة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي عصر بعد غد ، الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي في رحلة الكونغو ، كلاً من : محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏