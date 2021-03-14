الزمالك يستعد للترجى بالتدرب على التصويب من زوايا ومسافات مختلفة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك، على قدم وساق، لمواجهة نظيره الترجى التونسى، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدورى أبطال افريقيا المقرر لها التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

وبدأ كارتيرون الاستعداد للمباراة، من خلال منح تعليمات خاصة للاعبى الفريق، وبالإضافة إلى تدريبهم على التصويب من مسافات وزوايا مختلفة لضرب التكتل الدفاعي المتوقع من جانب الفريق التونسي، بالإضافة إلى وقف أي خطورة من لاعبى الفريق التونسى في المباراة المرتقبة.

وتٌعد مباراة الترجى، هي بداية عودة العلاقة بين كارتيرون وجمهور الزمالك، خاصة بعد رحيله في النسخة الماضية من دورى الأبطال، ليتولى تدريب التعاون السعودى.

وتنال مباراة الزمالك و الترجى أهمية كبيرة للفريق الأبيض عامة و لكارتيرون خاصة ، لأن الفوز بها و اقتناص النقاط الثلاثة ينعش امال الفريق في البطولة ، خاصة وأن رصيده نقطتان فقط بالمجموعة الرابعة من مجموعات البطولة .

فوز الزمالك على الترجى يعيده إلى المنافسة ويحيى أماله للمنافسة على اللقب الأفريقى مجددا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتان، بعد أن تعادل في مباراتين، وخسر واحدة ، حيث يتصدر الترجى التونسى المجموعة بعد أن جمع 7 نقاط من 3 مباريات فاز في اثنان وتعادل في واحدة ، ويليه مولودية الجزائر في المركز الثانى بخمسة نقاط .، ويتذيل تونجيث ترتيب المجموعة بنقطة واحدة .