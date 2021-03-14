شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب نتيجة مسحة كورونا لأرى بابل قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الترقب داخل الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش انتظاراً لظهور نتيجة مسحة كورونا للأنجولى أرى بابل لاعب الفريق بعد شعوره بأعراض نزلة برد حادة وقيام مسئولى النادى عزله وأجراء مسحة طبية خوفاً من تأكد إصابته بفيروس كورونا وبالتالى سوف يتأكد غيابه عن مواجهة طلائع الجيش.

ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر للمسابقة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة الأهلي التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بهدفين نظيفين.