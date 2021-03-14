شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الأحد: ديربي لندن وقمة إيطالية بين ميلان ونابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، على موعد مع عدد من المباريات النارية، والتي تتصدرها مواجهة ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام.

البداية من الدوري الإنجليزي حيث ينتظر أرسنال أن يخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يستقبل توتنهام على ملعب «الإمارات»، بينما يلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره وست هام على ملعب أولد ترافورد.

بينما في الدوري الإيطالي يواجه المُتصدر إنتر ميلان على فريق تورينو، فيما يستقبل بارما نظيره روما، ويحل يوفنتوس ضيفا ثقيلاً على كالياري، وتختم مباريات الأحد في الكالتشيو بمواجهة تجمع ميلان بغريمه نابولي.

وتستعرض «المصري اليوم» أبرز مباريات يوم الأحد:

آرسنال وتوتنهام:

يستضيف الجانرز جاره السبيرز على أرضية ملعب الإمارات، في إطار مباريات الجولة 28 من البريمرليج، ويسعى أرسنال لاستغلال فوزه الأخير على أولمبياكوس اليوناني خارج أرضه في بطولة الدوري الأوروبي، في المقابل يأمل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه أيضًا على دينامو زغرب الكرواتي بهدفين مقابل لا شيء.

ويحتل أرسنال المركز الـ 10 في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما خاض 27 مباراة، استطاع خلالها الفوز في 11 وتعادل 5 مرات وخسر 11 مرة، بينما يحل توتنهام سابعًا برصيد 45، بعد فوزه بـ 13 مباراة وتعادله في ست وتعرض للخسارة 8 مرات.

مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد:

يستقبل اليونايتد نظيره الفريق المُلقب بالـ«مطارق»، على أرضية ملعب أولد ترافورد، ويدخل اليونايتد وهو في وضعية جيدة بعد الفوز على مانشستر سيتي في ديربي المدينة بهدفين مقابل لا شيء.

ويقدم وست هام مستويات مميزة، حيث يبتعد بنقطتين عن صاحب المركز الرابع تشيلسي، قبل مواجهة اليونايتد، ولن يشارك فيها جيسي لينجارد، لعدم قدرته على مواجهة فريقه الأصلي بسبب بنود الإعارة.

تورينو وإنتر ميلان:

يسعى الفريق المُلقب بالأفاعي لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على تورينو في ملعبه من أجل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويحتل الإنتر المركز الأول برصيد 62، بينما يُعاني تورينو من النتائج السلبية، حيث يحل في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

بارما وروما:

يستقبل ملعب اينيو تارديني مواجهة بارما وروما في إطار مواجهات الجولة 27 من الكالتشيو، وفاز الذئاب بهدف نظيف في الجولة الماضية أمام جنوى، بينما عاد بارما بتعادل ثمين أمام فيورنتينا بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 50 نقطة، بينما يقبع بارما في المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة، ويسعى للفوز في هذه المواجهة من أجل الهروب من شبح الهبوط.

كالياري ويوفنتوس:

يسعى البيانكونيري لتضميد جراح الخروج الأوروبي على يد فريق بورتو البرتغالي، حينما يواجه كالياري على ملعب ساردينا أرينا، بالجولة 27 من الدوري الإيطالي.

وتشير أرقام وإحصائيات هذه المباراة إلى أن في حال تسجيل كريستيانو رونالدو أمام كالياري، فإنه سيكون بذلك قد سجل في جميع الملاعب التي شارك فيها مع يوفنتوس بمسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 52، بينما يأتي كالياري في المركز السابع عشر برصيد 22.

ميلان ونابولي:

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية إلى قمة ميلان ونابولي والتي ستقام على أرضية ملعب سان سيرو، لحساب الجولة 27 من الكالتشيو.

وكان الروسونيري قد تعادل مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1-1، الخميس الماضي، على ملعب أولد ترافورد، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ويُقدم ميلان مستويات رائعة هذا الموسم، حيث يتأخر بست نقاط عن إنتر ميلان المُتصدر قبل مواجهة نابولي.