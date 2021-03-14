شكرا لقرائتكم خبر عن فيرموزيتش: مباراة صعبة وخورفكان فريق متطور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

يأمل حتا أن يحقق الفوز عندما يحل ضيفاً على فريق خورفكان مساء الاثنين ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري الخليج العربي، الفريق خسر المباراة الماضية على أرضه من المتصدر الجزيرة، ورغم أن الفريق قدم مباراة كبيرة وكان قريباً من الخروج بالتعادل على أقل تقدير لكن الجزيرة نجح في خطف النقاط الثلاث بفضل هدف علي مبخوت من ركلة جزاء.

وأوضح الصربي فلاديمير فيرموزيتش المدير الفني لفريق حتا أن المباراة لن تكون سهلة مبيناً أن الفريق يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: في مباراة الجزيرة قدمنا أداءً جيداً ولكن لم نوفق في الخروج بنتيجة إيجابية، مباراة خورفكان مهمة بالنسبة لنا وعلينا تحقيق الفوز، رغم أننا نعاني ضغط المباريات لأننا نخوض 3 مباريات خلال 9 أيام، مباراتان أمام فرق تنافس على اللقب وهما الجزيرة وبني ياس ثم مباراة خورفكان التي نخوضها يوم الاثنين، لذلك الوضع صعب ولكن علينا أن نقاتل من أجل تحسين موقعنا في الدوري.

وعن هل ستؤثر الهزيمة الثقيلة التي تلقاها خورفكان في المباراة الماضية من الشارقة في لقاء الاثنين قال: ستكون مباراة صعبة، خورفكان فريق جيد ومتطور، لقد مروا بيوم سيئ عندما خسروا من الشارقة، سيحاولون التعويض في مباراتنا، ولكن لن نكون صيداً سهلاً، إنه لقاء الجريحين.

وعن هل نجح في تطبيق رؤيته في فريق حتا قال فيرموزيتش: أنا راض عن أداء اللاعبين من الناحية التكتيكية وهم متقبلون الرؤية الفنية، صحيح أن هناك بعض الأخطاء تحدث في المباريات وهو أمر طبيعي، علينا التحلي بالصبر.

وأكد المدرب أنه حتى الآن لا توجد غيابات واضحة عن مباراة الاثنين مبيناً أن الأوزبكي دوستونبيك خامداموف سيعود للمشاركة بعد أن غاب عن مباراة الجزيرة بسبب الإيقاف.