شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يحطم الأرقام القياسية في دوري الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

توج فريق شباب الإمارات بدوري الشباب، بعد مسيرة حافلة بالانتصارات والنتائج الجيدة، وحصل الفريق خلال مشواره على 33 نقطة من مجموع 14 مباراة؛ حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل 3 مرات، وخسر مباراة واحدة كانت أمام دبا الفجيرة بهدفين لهدف، لكنه عاد في الدور الثاني وفاز على الفريق نفسه بأربعة أهداف نظيفة.

وتلعب 8 فرق في دوري الشباب هي: الإمارات وشباب الأهلي ودبا الفجيرة والعروبة والعربي والبطائح ودبا الحصن والرمس، ويخوض كل فريق 14 مباراة، وكان الإمارات ضمن الفوز بالبطولة قبل ثلاث جولات من نهايتها، وتوج فعلياً بعد مباراته في الجولة الأخيرة أمام شباب الأهلي والتي فاز فيها بثلاثة أهداف لهدف.

واللاعبان تياغو سيلفا وعمار شادوك هما هدافا الفريق ولكل منهما 6 أهداف، وسجل الصقور 36 هدفاً، واستقبلوا 12 وهو الأكثر تسجيلاً للأهداف وصاحب أفضل دفاع إلى جانب أنه الأكثر تحقيقاً للانتصارات، وأقل الفرق قبولاً للخسارة، وأشرف على الفريق فنياً المدرب سمير الشيخ، وإدارياً يوسف أحمد الدبل مدير الفريق الذي قال: إن الإنجاز تحقق نتييجة عمل كبير ومجهود يحسب للجميع، وأوضح: إدارة النادي لم تقصر وظلت خلال عامين تقف خلف الفريق وتدعمنا بقوة والحقيقة أننا كان قريبين جداً من التتويج في الموسم الماضي لكن إلغاءه حال دون حصولنا على ما نريد.

وأضاف: الإمارات الفريق الأفضل في كل شيء، ففنياً نحن أفضل فريق إلى جانب أن الإمارات أقل فريق حصولاً على البطاقات الملونة، فمن ناحية الأداء والسلوك فريقنا في المقدمة، ونملك لاعباً واحداً فقط حصل على بطاقة حمراء خلال موسم كامل.

ومضى: نمتلك لاعبين جيدين نجحوا في قيادة الأخضر الشاب إلى المركز الأول وكانوا الطرف الأفضل في كل المباريات التي خضناها، وحتى التي لم ننتصر فيها لم نكن من السيئين فيها، هذا الفريق يعد دعماً للفريق الأول وسيستفيد منه في المستقبل«.

وكشف الدبل أنه على الصعيد الشخصي يشعر بالسعادة بخدمة ناديه الذي تربى فيه وأمضى 14عاماً يعمل في المراحل السنية، ويرى أن التتويج بهذه البطولة حدث مهم في مسيرته الطويلة.

إهداء ووفاء بالوعد

وقال سيف الدرع قائد الفريق: أهدي هذه البطولة إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي، فقد كنا وعدناه بالحصول على اللقب في الموسم الماضي، ولكن لظروف خارجة عن إرادتنا لم نفِ بالوعد، والسبب إلغاء الموسم، لكننا أوفينا بوعدنا في هذا العام«.

وأضاف:»البطولة كبيرة ومهمة وتوجت جهداً وعملاً كبيرين، أعتقد أن التكاتف والروح والعلاقة القوية بيننا كان لها أثرها الكبير في الإنجاز إلى جانب الأجواء المهيأة وتميز اللاعبين.

وأشاد الدرع بزملائه واعتبر أنهم كانوا على قدر التحدي والطموح، وقال:»مجموعة رائعة ولاعبون مميزون فعلاً لعبوا بولاء وإخلاص وثقة وروح ونجحوا في التفوق على كل المنافسين، ورسالتي إلى جمهور رأس الخيمة ونادي الإمارات المستقبل لنا في ظل وجود لاعبين شباب جيدين قادرين على حمل الراية وإكمال المسيرة.

قائمة الشرف

تضم قائمة لاعبي فريق شباب الإمارت كلاً من سيف الدرع وعبدالله النعيمي وسيف الجلاف وتياغو سيلفا وزكريا مكنون وسلطان عوض وعلي حميد ومحمد حسن وجمعة إسماعيل وإبراهيم ياسر وأحمد الشحي ومحد خليل وأحمد خميس ويوسف ناصر وفهد بدر وعمار عزيز وجاسم علي وبهاء الدين مصطفى وسلطان علي وجمال سعود وخليفة عثمان وخليفة البرق وتيسير السعدي وعلي كريم وعلي سويدان ومحمد طارش.