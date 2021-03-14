شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون "كعبه عالى" على الترجى التونسى مع الأهلى والزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الديك الفرنسي باتريس كارتيرون لتولى مهمة قيادة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ليفتح صفحة جديدة لولايته الثانية في القلعة البيضاء، حيث أعلن الزمالك عن اسناد المهمة الفنية لكارتيرون خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى وجهت إدارة النادى الشكر له عقب مواجهة سيراميكا فى الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعتهما الخميس الماضى على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

كارتيرون سبق وقاد الزمالك في 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020؛ فاز في 19 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، صاحب الـ50 عاما حقق بطولتي كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي خلال تدريبه الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكانت له تجربة سابقة مع وادى دجلة ثم الأهلي.

الخواجة الفرنسي عندما عُرض عليه العودة للزمالك من جديد رحب وتمسك بأن يخوض التحدى بمواجهة الترجى التونسى في إياب دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الثلاثاء على ستاد القاهرة، في المباراة التي لا تقبل القسمة حيث يحتاج الزمالك للفوز حتى يتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، لاسيما وإن الزمالك تعرض للخسارة في تونس بنتيجة 3 / 1 وأصبح يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجي المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وسبق لكارتيرون وواجه الترجى التونسى في 8 لقاءات، خلال قيادته للأهلى والزمالك والرجاء المغربى، حيث واجه "باب سويقة" مع المارد الأحمر في 4 مواجهات حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة واحدة، وخسر أخرى.

أهلى كارتيرون يهزم الترجى 3 / 1 فى قبل نهائى دورى الأبطال بالقاهرة، ثم يخسر بنتيجة 3 / 0 فى تونس، ويخسر اللقاب.

كما قاد كارتيرون فريق الرجاء البيضاوى المغربى للفوز على الترجى بنتيجة 2 / 1 في 29 مارس 2019 ليحصد لقب السوبر الأفريقي حينها.

ومع الزمالك، قاد كارتيرون ثلاث مواجهات أمام الترجى التونسى كانت المباراة الأولى في 14 فبراير 2020 بالسوبر الأفريقي وحقق الفارس الأبيض الفوز بنتيجة 3 / 1 في الدوحة وأقتنص اللقب، ثم أطاح الزمالك بالفريق التونسى من ربع نهائي دورى الأبطال بعدما حقق الفوز عليه في القاهرة بنتيجة 3 / 1 وخسر في رادس بهدف دون رد.

الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى