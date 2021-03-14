شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى المنتخب لاستبعاد طاهر محمد وحسين الشحات من المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، استبعاد الثنائى طاهر محمد طاهر وحسين الشحات لاعبا الأهلى من المعسكر المقبل لمباراتى كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم افريقيا 2022 لأسباب فنية، واستقر البدرى بشكل نهائى على استدعاء كل من محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هانى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى ومحمد شريف.

ويكثف البدرى خلال الساعات المقبلة من اجتماعاته مع جهازه المعاون لحسم القائمة النهائية قبل إعلانها، والتى ستضم 26 لاعبا يطيرون مع البعثة إلى العاصمة الكينية نيروبى.

واستقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على يوم 19 مارس الجارى موعداً لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و 29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى )، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى )، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليونانى ) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلى نيروبى يوم 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجارى بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية فى البطولات.