شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الإنتاج الحربى 24 مارس فى ثالث وديات فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظرائهم فى نادى الإنتاج الحربى على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 24 مارس الجارى باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى ثالث وديات الطلائع خلال فترة توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية، حيث يلاقى الفريق فى الودية الأولى فريق سيراميكا 21 مارس الجارى ثم يلاقى انبى فى 26 من نفس الشهر.

ويواجه طلائع الجيش نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل بالدورى، ثم يلاقى المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويخضع فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، لمسحة كورونا اليوم استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من انتفاضة الإسماعيلى الذى تلقى خسارة من الأهلى فى مباراته الأخيرة بالدوري، ويسعى لاعبوه لنفض غبار الهزائم وتحقيق انتصار غائب منذ فترة طويلة، ويعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الإسماعيلى للوقوف على نقاط القوة والضعف للدراويش قبل ملاقاته بالدوري.

وتأتى مباراة الإسماعيلى والأهلى المؤجلة من الجولة الثانية عشرة للمسابقة والتى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية وفاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، على رأس المباريات التى يدرسها بسيونى لاسيما أنها تشهد الظهور الأخير للدراويش بالمسابقة قبل مواجهة الطلائع.

ووصل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لمباراته رقم 100 فى مسيرته التدريبية بعدما قاد فريقه للتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتا، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 35 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى.