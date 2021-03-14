شكرا لقرائتكم خبر عن دش ساخن من حلمى طولان فى أوضة لبس إنبى بسبب غياب التركيز فى الأوقات القاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت غرفة ملابس إنبى عقب مواجهة المصرى البورسعيدى بالدوري والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق بالأمس ، دش ساخن من حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى الذى ظهر منفعلا بصورة كبيرة ولأول مرة فى تاريخه حيث عنف لاعبيه على ضياع فوز فى متناول أيديهم كاد أن يرتقى بالفريق للمركز الثالث بجدول مسابقة الدوري.

واستشاط حلمى طولان غضباً من لاعبى انبى واتهمهم بغياب التركيز فى الاوقات القاتلة مما كلف الفريق هدف التعادل فى وقت صعب ، مشدداً على أنه لن يقبل هذا التقصير فى أى مباراة مقبلة للفريق ، معاتباً لاعبو خط الوسط على عدم التعامل مع الكرة بشكل جيد بجانب مدافعو الفريق الذين تركوا ايميكا لاعب المصرى يهز شباك محمود جاد دون أى تدخل

وتعادل إنبي مع المصرى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري. افتتح التسجيل لإنبي رامى صبري فى الدقيقة 90 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل إيزي إيميكا للمصري فى الدقيقة 92 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمي: عصام ثروت،خط الدفاع: حجاج عويس،عمرو موسي ،إسلام صلاح،أحمد شديد قناوى،خط الوسط: إيزي إيميكا،جريندو،فريد شوقى،أحمد رفعت،عمر كمال عبد الواحد،خط الهجوم،أحمد جمعة.

بينما دخل إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الوسط: صلاح ريكو،دينوبيتر،مهاب ياسر،محمد إسماعيل،كريم طارق،خط الدفاع: رامى صبري،إبراهيم يحيى،كريم فؤاد،على فوزي،خط الهجوم: إيبوكا.

بهذه النتيجة ارتقى إنبي للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن مصر للمقاصة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط بعدما خاض 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 16، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 23 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 11 ومازال لديه لقاء مؤجل.