شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه عزام يفوز برئاسة الاتحاد الأفريقى للدراجات بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى للدراجات ، برئاسة الاتحاد الأفريقى للعبة ، بالتزكية ، لعدم وجود أى مرشحين أمامه، فى الانتخابات التى من المقرر أن تعقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى ، الذى يقام بعد قليل بأحد فنادق القاهرة .

ويأتى فوز عزام لدورة جديدة ، وعدم وجود منافسين له ، فى ظل قناعة مسئولى الاتحادات المحلية فى أفريقيا ، بقدرته على إدارة هذا المنصب، و فعل ما فيه الصالح لرياضة الدراجات على مستوى القارة السمراء .

ويتولى وجيه عزام رئاسة الاتحادين المصرى و الافريقى ، بالاضافة إلى نائب رئيس الاتحاد الدولى .

وتعقد الجمعية العموية للاتحاد الافريقى للدراجات بمشاركة 32 دولة ، ومن المقرر أن تجري انتخابات الاتحاد الافريقي وتختار الجمعية العمومية مجلس الادارة الجديد ويضم رئيس و10 اعضاء ، كما يتم انتخاب مندوبي الاتحاد الافريقي المرشحين للتصويت في الإتحاد الدولي .

و بدأ الجمعية العمومية جدول أعمالها في تمام التاسعة والنصف صباحا حيث يتم عملية تسجيل الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية ويستمر التسجيل لمدة ساعة ، ثم انتخاب رئيس كونفدرالية الاتحاد الأفريقي للدراجات، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومندوبي التصويت الأفارقة لدى الاتحاد الدولي للدراجات.

ويتنافس 15 مرشح على مقاعد عضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للدراجات والبالغ عددها 10 مقاعد، فيما يتنافس 17 مرشحاً على مقاعد مندوبي التصويت الأفارقة لدى الاتحاد الدولي للعبة والبالغ عددها 9 مقاعد.