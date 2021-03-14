شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يخطر حسام حسن بالانضمام للفراعنة استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل حسام حسن مهاجم سموحة حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر، لاسيما بعد تألق اللاعب وتسجيله ثمانية أهداف فى بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وكشف مصدر مقرب من حسام حسن، عن أن اللاعب تلقى اتصالا هاتفياً من محمد بركات مدير المنتخب يبلغه فيه بإنضمامه للفراعنة ، كما تلقى اللاعب اتصالا من إدارى المنتخب للحصول على جواز سفره لإنهاء التأشيرة الخاصة به.
وتصدر حسام حسن جدول ترتيب ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 أهداف بينما جاء فى المركز الثانى عمر كمال لاعب فريق المصرى البورسعيدى برصيد 7 أهداف وياتى فى المركز الثالث يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك و أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش فى المركز الرابع بنفس عدد الأهداف.
وفضل الجهاز الفنى الإنتظار لحين انتهاء أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز من خوض جولاتهم بالبطولات الافريقية، على أن يعلن أسماء اللاعبين المختارين بعدها .
وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا موضحا أنه علي تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلي رحلة الفريق المسافرة إلي نيروبي يوم 23 مارس.
ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب إنتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.