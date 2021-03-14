شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يخطر حسام حسن بالانضمام للفراعنة استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حسام حسن مهاجم سموحة حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر، لاسيما بعد تألق اللاعب وتسجيله ثمانية أهداف فى بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وكشف مصدر مقرب من حسام حسن، عن أن اللاعب تلقى اتصالا هاتفياً من محمد بركات مدير المنتخب يبلغه فيه بإنضمامه للفراعنة ، كما تلقى اللاعب اتصالا من إدارى المنتخب للحصول على جواز سفره لإنهاء التأشيرة الخاصة به.

وتصدر حسام حسن جدول ترتيب ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 أهداف بينما جاء فى المركز الثانى عمر كمال لاعب فريق المصرى البورسعيدى برصيد 7 أهداف وياتى فى المركز الثالث يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك و أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش فى المركز الرابع بنفس عدد الأهداف.

وحدد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 19 مارس الجارى موعدا لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجارى في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وفضل الجهاز الفنى الإنتظار لحين انتهاء أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز من خوض جولاتهم بالبطولات الافريقية، على أن يعلن أسماء اللاعبين المختارين بعدها .

وأعلن الجهار الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) ،ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي )، وأحمد حجازي (اتحاد جده السعودي ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليوناني ) ومصطفي محمد (جالطة سراي التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا موضحا أنه علي تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلي رحلة الفريق المسافرة إلي نيروبي يوم 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب إنتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.