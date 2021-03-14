شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار الحوار يؤهل رجال يد الأهلى إلى دور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، اعتذار فريق الحوار عن مواجهة الأهلى فى دور الـ 32 بكأس مصر فى المواجهة التى كانت ستجمعهما يوم الخميس المقبل، مما يوصى بتأهل الفريق الأحمر إلى دور الـ 16 مباشرة .

ويشهد دور الـ 32 بكأس مصر لكرة اليد المقرر إقامته على مدار يومى الأربعاء و الخميس المقبلين مواجهات بين كلا من، أصحاب الجياد مع طما والطيران مع العبور والجزيرة مع بنها والزهور مع الداخلية والشمس مع قارون وطلائع الجيش مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الترسانة وسموحة مع بنى سويف والأولمبي مع مركز شباب استاد المنصورة وأسيوط مع إتحاد الشرطة.

فيما أهلت القرعة مباشرة فرق كلا من، الزمالك وممثل قنا والمعادى والبنك الأهلى .

من ناحية أخرى، أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين بتعديل توقيت وصالات الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، والمحدد لها يوم 19 مارس الجارى، فى ظل عدم إقامة اللقاءات فى صالة حسن مصطفى واستاد القاهرة كما كان معلنًا من قبل.

ويقام لقاء الزمالك والزهور بهذه الجولة من دورى المحترفين فى الرابعة عصرا على صالة الأول وطلائع الجيش مع هليوبوليس فى نفس الموعد على صالة جهاز الرياضة العسكرى والأهلي مع الطيران فى السادسة مساء على صالة القلعة الحمراء وسبورتنج مع الأوليمبي فى نفس التوقيت على صالة الأول.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يأتى الأهلي فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبي برصيد 15.5 نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تأجيل الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر، وذلك لاستكمال نهائيات موسم كورونا.