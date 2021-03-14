شكرا لقرائتكم خبر عن ريم سلامة تحرز برونزية الكاراتيه ببطولة البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ريم سلامة لاعبة منتخب الكاراتيه، فى التتويج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بمنافسات بطولة البريميرليج التى تقام بتركيا بالفوز على لاعبة إسبانيا جيما موراليس بنتيجة 9/0 ، بوزن 50 كجم .

ومن المنتظر أن ينافس اليوم باقى لاعبى منتخب الكاراتيه على مراكز متفاوتة، حيث يلعب على الصاوى على الميدالية الذهبية أمام بطل تركيا، ويلعب فريق الرجال كاتا على المركز الاول أيضا، وكذلك فريال أشرف مع بطلة أيطاليا، بينما يتنافس محمد رمضان، وطه طارق، وفريق السيدات على المركز الثالث وبرونزية البطولة، مع منافسين من دول مختلفة.

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلاً من، محمد أحمد، ياسمين حمدى، وزياد محمد، آية هشام، ريم سلامة، سهيلة أحمد، حبيبة ماجد، طه طارق، وعبد الله ممدوح، ومحمد صلاح، على الصاوى، عبد الرحمن حاتم، يوسف أشرف، على الكومى، أسماء مجدى، تقى هشام، وفريال أشرف ، وشيماء أبو اليزيد، سارة عاصم.

ويرافق البعثة، صالح عبد القادر رئيسا للبعثة، وأشرف أحمد إداريا، وأحمد الصاوى طبيبا، بينما عماد السرسى وهيثم فاروق حكمان، وعلى مستوى المدربين هانى قشطة، هانى محمود، ومحمد عبد الرحمن .